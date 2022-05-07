Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська-успішний французький шеф-кухар і суддя "Майстер Шеф". Багато українців довгий час підозрюють, що у Ольги закрутився роман з колегою Володимиром Ярославським, з яким вона написала минулого року спільну книгу. І Мартиновська опублікувала новий пост, розповівши про пропозицію, яку зробив їй Володимир.
"Вова зробив мені пропозицію.
І я не змогла від неї відмовитися!
Однак давайте про все по порядку
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24 лютого розділило наші життя на "до"і "після". Війна наполегливо намагалася знищити наші мрії, плани, бажання нас. Але в ДНК українців-сміливість. Тому навіть у найважчі часи мріяти-свого роду терапія", - написала Ольга.
Після цього Мартиновська розповіла, що вони планують написати книгу "смілива українська кухня", завдяки чому весь світ дізнається про Україну.
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