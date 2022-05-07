Ольга Мартиновська з "Майстер Шеф" розповіла про пропозицію від Володимира Ярославського, поділившись постом в Instagram.

Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська-успішний французький шеф-кухар і суддя "Майстер Шеф". Багато українців довгий час підозрюють, що у Ольги закрутився роман з колегою Володимиром Ярославським, з яким вона написала минулого року спільну книгу. І Мартиновська опублікувала новий пост, розповівши про пропозицію, яку зробив їй Володимир.

"Вова зробив мені пропозицію.

І я не змогла від неї відмовитися!

Однак давайте про все по порядку

24 лютого розділило наші життя на "до"і "після". Війна наполегливо намагалася знищити наші мрії, плани, бажання нас. Але в ДНК українців-сміливість. Тому навіть у найважчі часи мріяти-свого роду терапія", - написала Ольга.

Після цього Мартиновська розповіла, що вони планують написати книгу "смілива українська кухня", завдяки чому весь світ дізнається про Україну.

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