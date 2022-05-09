Довгий пост з одкровеннями дружина коміка розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Казаніна в зворушливих деталях розповіла, як раніше, на тлі урочистих парадів на честь 9 травня, тихо проходив День Перемоги в її родині, як плакала її бабуся.⠀

"Вже тоді мені було зрозуміло, що з цим торжеством щось не те, не все так просто. Що занадто багато і багатьом довелося пережити і втратити, щоб дозволити тим, хто вижив відбудовувати цей світ, створювати сім'ї, народжувати дітей і пам'ятати цю війну. ПАМ'ЯТАТИ! Не святкувати, підносячи велич своєї нації до незримих висот! Вільніше дихати завдяки перемозі над нацизмом, а не плекати нового нацистського лідера! Бо все, що ми повинні були винести з цього дня, полягало всього в декількох словах ... подібне не повинно повторитися! Ніколи!", — зізналася Наталя Казаніна.



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"Так де, де були спраглі нині крові кожне 9 травня? Чому ця біда, цей жах трапився знову? Адже перемога-це переконання! Упевненість. І цього разу, сподіваюся, в тому, що, вона остання. Остання перемога! Як і останньою має бути ця війна!", - написала дружина зірки "Квартал 95".