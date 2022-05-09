Ектор Хіменес-Браво також нагадав про те, що 24 лютого цього року "Гітлер" і нацизм в особі Путіна повернувся в Україну.

Як повідомляє Politeka.net, телеведучий, суддя проекту "Майстер Шеф" і кулінар Ектор Хіменес-Браво звернувся до російських окупантів у День Перемоги над нацизмом. Він зазначив в Instagram-блозі, що росіяни зганьбили пам'ять своїх рідних, які воювали проти нацизму.

Ектор Хіменес-Браво підкреслив, що в росії пропаганда часто перекручує, що це вони перемогли нацизм. Але не тільки вони. Насправді в цій коаліції брав участь весь союз держав в якому була Україна, Казахстан, Грузія та інші. Та й країни з інших районів світу допомагали і воювали: такі як Австралія, США, Китай, Колумбія і багато інших.

Він додав, що російські політики і солдати зганьбили всю пам'ять про перемогу над Гітлером.

"Ви зганьбили своїх предків.... Ваші солдати і політики розтоптали те, за що сиділи в окопах, вмирали ваші дідусі і бабусі. Це ганьба на багато років. Як тільки перша ракета вдарила по нашій землі...", - написав Хіменес-Браво.

Ектор Хіменес-Браво також нагадав про те, що 24 лютого цього року "Гітлер" і нацизм в особі Путіна повернувся в Україну.

"Росіяни, зрозумійте, що георгіївська стрічка заборонена, не тому що, хтось хоче осквернити ветеранів. А тому що ваші рашисти заходять з цим знаком в нашу країну і вбивають людей. Але ваша пропаганда вам цього не скаже. Україна бореться за свою нову перемогу. Ми не сумніваємося, що переможемо. Вся Україна і світ - єдині", - зазначив телеведучий.

Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "МастерШеф" пояснив росіянам, що вони можуть зробити для миру.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер-Шеф" покаявся перед українськими захисниками.

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