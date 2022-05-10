Співачка Тіна Кароль вирушила на виступ у Токіо, де її вже встигла зустріти делегація.

Як пише Politeka.net, Тіна Кароль - успішна українська співачка, яка має звання заслуженої та народної артистки України. Зірка з самого початку війни підтримує Україну і висвітлює події, які відбуваються в ній. А сьогодні, десятого травня, стало відомо, що Тіна виступатиме в Токіо і стало відомо про її прильоті до Японії. Кароль опублікувала відповідну інформацію в своєму Instagram.

На кадрах можна побачити Кароль, яку тепло зустріли в Токіо. Серед делегації і був японський мільярдер Хіросі Микитані. На першому фото Кароль стояла поруч з бізнесменом. Також Тіна додала кілька фото, показуючи, як проходила її зустріч в аеропорту.

"Дуже вдячна великому другові України, філантропу Хіросі Микитані за підтримку України! Далі буде", - написала Кароль.

Фанати поставили тисячі лайків і не писали Коментарі, так як вони відключені.

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