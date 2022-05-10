Как пишет Politeka.net, Тина Кароль - успешная украинская певица, которая имеет звания Заслуженной и Народной артистки Украины. Звезда с самого начала войны поддерживает Украину и освещает события, которые происходят в ней. А сегодня, десятого мая, стало известно, что Тина будет выступать в Токио и стало известно о ее прилете в Японию. Кароль опубликовала соответствующую информацию в своем Инстаграм.
На кадрах можно увидеть Кароль, которую тепло встретили в Токио. Среди делегации и был японский миллиардер Хироси Микитани. На первом фото Кароль стояла рядом с бизнесменом. Также Тина добавила несколько фото, показывая, как проходила ее встреча в аэропорту.
"Очень благодарна великому другу Украины, филантропу Хироси Микитани за поддержку Украины! Продолжение следует", - написала Кароль.
Фанаты поставили тысячи лайков и не писали комментарии, так как они отключены.
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