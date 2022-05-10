Як пише Politeka.net, Даша Ульянова - учасниця шоу "Холостяк" з Максом Михайлюком. Дівчина перемогла на проекті, але побудувати відносини парі не вдалося. Зате Даша стала успішним блогером і тепер за нею стежать сотні тисяч українців. І зірка намагається постійно вести свій блог в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
Цього разу Даша поділилася фото, на якому показала своє повернення до Києва. Ульянова була з букетом квітів, сидячи в машині. Зірка зробила селфі, прикривши очі стильними круглими окулярами.
"Вдома", - написала Ульянова, поставивши локацію Київ.
На другому фото Даша хвалилася вже тільки квітами. Відомо, що дівчина до цього була на заході України, де провідувала родичів.
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