Як пише Politeka.net, Даша Ульянова - учасниця шоу "Холостяк" з Максом Михайлюком. Дівчина перемогла на проекті, але побудувати відносини парі не вдалося. Зате Даша стала успішним блогером і тепер за нею стежать сотні тисяч українців. І зірка намагається постійно вести свій блог в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

Цього разу Даша поділилася фото, на якому показала своє повернення до Києва. Ульянова була з букетом квітів, сидячи в машині. Зірка зробила селфі, прикривши очі стильними круглими окулярами.

"Вдома", - написала Ульянова, поставивши локацію Київ.

На другому фото Даша хвалилася вже тільки квітами. Відомо, що дівчина до цього була на заході України, де провідувала родичів.

Популярні новини зараз

Вже не до 2035-го: Арестович "оновив" свій прогноз щодо термінів війни

"Вони заплатять!": в окупованому Ізюмі трагедія зхвилювала мирних жителів, десятки загиблих

Росіяни атакували українську ведучу Наталку Мосейчук: "Поліція була поруч і не змогла запобігти"

Перспектив немає: мати окупанта заскулила від безвиході, санкції почали діяти

Штрафи до 21 000 гривень: українців попередили про заборону
Показати ще

Нагадавши, переможниця" Холостяка " Ульянова показала красеня-брата, фото

А ще Politeka повідомляла, що переможниця" Холостяка " Ульянова в одному халаті показала, по чому нудьгувала найбільше

Також Politeka писала, що біда трапилася з переможницею" Холостяка " Ульяновою в дорозі, подробиці