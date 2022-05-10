Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - участница шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком. Девушка победила на проекте, но построить отношения паре не удалось. Зато Даша стала успешным блогером и теперь за ней следят сотни тысяч украинцев. И звезда старается постоянно вести свой блог в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

В этот раз Даша поделилась фото, на котором показала свое возвращение в Киев. Ульянова была с букетом цветов, сидя в машине. Звезда сделала селфи, прикрыв глаза стильными круглыми очками.

"Дома", - написала Ульянова, поставив локацию Киев.

На втором фото Даша хвасталась уже только цветами. Известно, что девушка до этого была на западе Украины, где проведывала родственников.

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