Тіна Кароль відзначилася під час поїздки в Токіо і отримала цікаве прізвисько.

Як пише Politeka.net, популярна українська співачка Тіна Кароль зараз активно подорожує країнами, влаштовує благодійні концерти і розповідає про вторгнення рф на наші землі.

Нещодавно артистка вирушила в Токіо, де планує виступ. В іноземних ЗМІ Кароль встигла отримати досить цікаве прізвисько.

"Популярна співачка на прізвисько "Українська Брітні Спірс", вперше відвідала Японію в другій половині дня 10-го числа на літаку ANA, який прибув в аеропорт Ханеда. Під час свого перебування до 16-го числа він скаржиться на тяжке становище своєї рідної країни і гуманітарну кризу за допомогою зустрічей з японськими політичними і діловими лідерами і участі в музичних заходах» - сказано в статті.

Кароль, або як її називали "Брітні з України", заявила в свою чергу, що хоче від імені рідної країни звернути увагу, наскільки вона прекрасна, добра і мужня.

Ми писали, Тіна Кароль також без прикрас розповідала зі сльозами на очах про горе країни і підтримувала позицію військових. Легендарна фраза солдата з острова Зміїний, Який послав російський військовий корабель, стала використовуватися активно навіть в ЗМІ, з нею роблять принти на одязі і часто іронізують.

Артистка не стала винятком і купила патріотичний светр з уже відомим слоганом. Також Кароль похвалилася макіяжем в тон.

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