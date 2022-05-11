Тина Кароль отличилась во время поездки в Токио и получила интересное прозвище.

Как пишет Politeka.net, популярная украинская певица Тина Кароль сейчас активно путешествует по странам, устраивает благотворительные концерты и рассказывает о вторжении рф на наши земли.

Недавно артистка отправилась в Токио, где планирует выступление. В иностранных СМИ Кароль успела получить довольно интересное прозвище.

«Популярная певица по прозвищу «Украинская Бритни Спирс», впервые посетила Японию во второй половине дня 10-го числа на самолете ANA, прибывшем в аэропорт Ханеда. Во время своего пребывания до 16-го числа он жалуется на бедственное положение своей родной страны и гуманитарный кризис посредством встреч с японскими политическими и деловыми лидерами и участия в музыкальных мероприятиях» - сказано в статье.

Кароль, или как ее называли "Бритни из Украины", заявила в свою очередь, что хочет от имени родной страны обратить внимание, насколько она прекрасна, добра и мужественна.

Мы писали, Тина Кароль также без прикрас рассказывала со слезами на глазах о горе страны и поддерживала позицию военных. Легендарная фраза солдата с острова Змеиный, который послал русский военный корабль, стала использоваться активно даже в СМИ, с ней делают принты на одежде и часто иронизируют.

Артистка не стала исключением и купила патриотичный свитер с уже известным слоганом. Также Кароль похвасталась макияжем в тон.

Напомним, солистка KAZKA Зарицкая показала, чего она лишилась из-за оккупантов.

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