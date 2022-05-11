Олександра Зарицька вперше після початку повномасштабної війни в Україні побувала у звільненому від окупантів Ірпені.

Як повідомляє Politeka.net, 29-річна фронтвумен групи КAZKA Олександра Зарицька повернулася в Україну після тривалих гастролей у США. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши кілька відео і фото в сторіс.

Олександра Зарицька вперше після початку повномасштабної війни в Україні побувала у звільненому від окупантів Ірпені. Співачка показала зруйновані будівлі, мости і дороги – все, що залишилося від міста після вторгнення російської армії. Будинок співачки під час окупації розграбували російські військові.

Але при всьому цьому Олександра Зарицька зізналася, що вперше відчуває такий душевний спокій за довгий час.

"Я вдома, не знаю, як пояснити. Але я вперше з початку війни, відчуваю такий душевний спокій", - зізналася Олександра Зарицька.



На фото, яке співачка прикріпила до підпису, вона постала в повсякденному вбранні. Одягнена Олександра Зарицька була у вільний одяг, як найкраще підходящому для відпочинку після тривалого перельоту. Подовжена толстовка з капюшоном, відсутність макіяжу і кілька аксесуарів - лук вийшов максимально комфортним.

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