Александра Зарицкая впервые после начала полномасштабной войны в Украине побывала в освобожденном от оккупантов Ирпене.

Как сообщает Politeka.net, 29-летняя фронтвумен группы КAZKA Александра Зарицкая вернулась в Украину после длительных гастролей в США. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав несколько видео и фото в сторис.

Александра Зарицкая впервые после начала полномасштабной войны в Украине побывала в освобожденном от оккупантов Ирпене. Певица показала разрушенные здания, мосты и дороги – все, что осталось от города после вторжения российской армии. Дом певицы во время оккупации разграбили российские военные.

Но при всем этом Александра Зарицкая призналась, что впервые чувствует такое душевное спокойствие за долгое время.

"Я дома, не знаю, как объяснить. Но я впервые с начала войны, ощущаю такой душевный покой", - призналась Александра Зарицкая.



На фото, которое певица прикрепила к подписи, она предстала в повседневном наряде. Одета Александра Зарицкая была в свободную одежду, как нельзя лучше подходящую для отдыха после длительного перелета. Удлиненная толстовка с капюшоном, отсутствие макияжа и несколько аксессуаров – лук получился максимально комфортным.

Напомним, солистка KAZKA Зарицкая показала, чего она лишилась из-за оккупантов.

Как сообщала Politeka, солистка KAZKA Зарицкая по примеру Никитюк порадовала украинцев.

Также Politeka писала, солистка KAZKA Зарицкая обратилась к украинцам, улетев в США.



