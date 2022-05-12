Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - успішний український телеведучий, який вів такі проекти як "Маска"," Співають всі " та інші. Зараз зірка служить в теробороні, захищаючи Україну від окупантів. Не забуває Володимир і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим. Цього разу Володимир поділився сторісами Філіпа Кіркорова, який якимось чином опинився на "Євробаченні" в Турині, незважаючи на бойкот російської делегації.

На кадрах Кіркоров зазначив, що він не був акредитований від кого небудь, а приїхав в якості гостя, бо його запросили організатори.

"За особливі заслуги перед Євробаченням. Ще б медальку причепив", - написав на першому сторіс Володимир.

"Скромно, а де ж пір'я, паради, хайп?",- зазначив під другим відео Остапчук.

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