Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - успешный украинский телеведущий, который вел такие проекты как "Маска", "Співають всі" и другие. Сейчас звезда служит в теробороне, защищая Украину от оккупантов. Не забывает Владимир и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. В этот раз Владимир поделился сторисами Филиппа Киркорова, который каким-то образом оказался на "Евровидении" в Турине, несмотря на бойкот российской делегации.

На кадрах Киркоров отметил, что он не был аккредитован от кого либо, а приехал в качестве гостя, ибо его пригласили организаторы.

"За особые заслуги перед Евровидением. Еще бы медальку прицепил", - написал на первом сторис Владимир.

"Скромно, а где же перья, парады, хайп?", - отметил под вторым видео Остапчук.

Напомним, после сообщений Киркорову и Баскову на Остапчука посыпались угрозы, подробности

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