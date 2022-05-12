Як пише Politeka.net, Тіна Кароль - відома українська співачка, яка отримала звання Заслуженої артистки України. Зараз співачка знаходиться в Токіо, де планується її виступ. Зірку зустрів успішний японський мільярдер, який допомагає Україні. Не забуває Кароль і про соціальні мережі, де ділиться з фанатами багатьом цікавим. А цього разу Тіна опублікувала кадри ніжної зйомки в ліжку, порадувавши фанатів.

На кадрах можна побачити Кароль, тіло якої прикрашено квітами за допомогою графіки.

"Твої гріхи...",- підписала кадри зірка.

Фанати поставили 1400 лайків і написали коментарі:

"Тіна, ви прекрасна жінка", "сумуємо", "Краща", " повертайтеся вже назад додому. Чекаємо з концертом в Києві", "найкрасивіша жінка в світі".

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