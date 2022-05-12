Как пишет Politeka.net, Тина Кароль - известная украинская певица, получившая звание Заслуженной артистки Украины. Сейчас певица находится в Токио, где планируется ее выступление. Звезду встретил успешный японский миллиардер, который помогает Украине. Не забывает Кароль и о социальных сетях, где делится с фанатами многим интересным. А в этот раз Тина опубликовала кадры нежной съемки в постели, порадовав фанатов.
На кадрах можно увидеть Кароль, тело которой украшено цветами при помощи графики.
"Твои грехи...", - подписала кадры звезда.
Фанаты поставили 1400 лайков и написали комментарии:
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"Тина, вы прекрасная женщина", "Скучаем", "Лучшая", "Возвращайтесь уже назад домой. Ждем с концертом в Киеве", "самая красивая женщина в мире".
Напомним, Кароль получила оригинальное прозвище после визита в Японию
А еще Politeka сообщала, что Кароль прилетела выступить в Токио, появились кадры из аэропорта
Также Politeka писала, что Кароль оригинально дала отпор хейтерам, послав их вслед за российским кораблем