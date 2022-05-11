Як пише Politeka.net, Євген Клопотенко-успішний український шеф-кухар та переможець проекту "Майстер Шеф". Зірка, як і інші українські знаменитості, підтримує українців у боротьбі за незалежність. Не забуває Клопотенко і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
Цього разу Євген поділився кадрами з саміту, де представляв українську кухню. Проходив захід у Франції.
"На панельній дискусії я пояснив дві речі. По-перше: чому між Україною і ребром світу бути не може, і що там проблема не в дорозі, а в народі. По-друге: чому українська гастрономія готова до того, щоб бути вписаною у світовий порядок денний. В аргументації використовував:
Вже не до 2035-го: Арестович "оновив" свій прогноз щодо термінів війни
Путінська еліта почала розвалюватися: російські губернатори масово йдуть у відставку, причини
"Москва буде намагатися припинити конфлікт": названо можливу дату припинення боїв
"Розуміє, що все йде до поразки": у Путіна помітили нетипову поведінку
Пішов з життя Леонід Кравчук: перші подробиці
- історію української їжі
- її сучасний рівень: те, що зараз у нас багато гідних і унікальних продуктів і технік, якими володіють українські шефи і можуть цим ділитися зі світом
- так, про нас мало що відомо, але в цьому наша фішка
- український чорнозем-зе бест", - написав Клопотенко.
Нагадавши, "Майстер Шеф" Клопотенко розкрив, як приготувати ідеальну тушонку
А ще Politeka повідомляла, що "Майстер Шеф" Клопотенко вирушив до Франції з важливою місією
Також Politeka писала, що Клопотенко вразив підтримкою України, тисячі людей вийшли на вулицю