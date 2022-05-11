Як пише Politeka.net, Євген Клопотенко-успішний український шеф-кухар та переможець проекту "Майстер Шеф". Зірка, як і інші українські знаменитості, підтримує українців у боротьбі за незалежність. Не забуває Клопотенко і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

Цього разу Євген поділився кадрами з саміту, де представляв українську кухню. Проходив захід у Франції.

"На панельній дискусії я пояснив дві речі. По-перше: чому між Україною і ребром світу бути не може, і що там проблема не в дорозі, а в народі. По-друге: чому українська гастрономія готова до того, щоб бути вписаною у світовий порядок денний. В аргументації використовував:

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- український чорнозем-зе бест", - написав Клопотенко.


Нагадавши, "Майстер Шеф" Клопотенко розкрив, як приготувати ідеальну тушонку

А ще Politeka повідомляла, що "Майстер Шеф" Клопотенко вирушив до Франції з важливою місією

Також Politeka писала, що Клопотенко вразив підтримкою України, тисячі людей вийшли на вулицю