"Майстер Шеф" Євген Клопотенко розповів про міжнародний саміт, де розповідав про українську кухню.

Як пише Politeka.net, Євген Клопотенко-успішний український шеф-кухар та переможець проекту "Майстер Шеф". Зірка, як і інші українські знаменитості, підтримує українців у боротьбі за незалежність. Не забуває Клопотенко і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

Цього разу Євген поділився кадрами з саміту, де представляв українську кухню. Проходив захід у Франції.

"На панельній дискусії я пояснив дві речі. По-перше: чому між Україною і ребром світу бути не може, і що там проблема не в дорозі, а в народі. По-друге: чому українська гастрономія готова до того, щоб бути вписаною у світовий порядок денний. В аргументації використовував:

- історію української їжі

- її сучасний рівень: те, що зараз у нас багато гідних і унікальних продуктів і технік, якими володіють українські шефи і можуть цим ділитися зі світом

- так, про нас мало що відомо, але в цьому наша фішка

- український чорнозем-зе бест", - написав Клопотенко.

А ще Politeka повідомляла, що "Майстер Шеф" Клопотенко вирушив до Франції з важливою місією

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