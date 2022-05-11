Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - успешный украинский шеф-повар и победитель проекта "Мастер Шеф". Звезда, как и другие украинские знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе за независимость. Не забывает Клопотенко и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
В этот раз Евгений поделился кадрами из саммита, где представлял украинскую кухню. Проходило мероприятие во Франции.
"На панельной дискуссии я объяснил две вещи. Во-первых: почему между Украиной и ребром мира быть не может, и что там проблема не в пути, а в народе. Во-вторых: почему украинская гастрономия готова к тому, чтобы быть вписанной в мировую повестку дня. В аргументации использовал:
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- историю украинской еды
- ее современный уровень: то, что сейчас у нас много достойных и уникальных продуктов и техник, которыми владеют украинские шефы и могут этим делиться с миром
– да, о нас мало что известно, но в этом наша фишка
- украинский чернозем - зе бест", - написал Клопотенко.
Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко раскрыл, как приготовить идеальную тушенку
А еще Politeka сообщала, что "Мастер Шеф" Клопотенко отправился во Францию с важной миссией
Также Politeka писала, что Клопотенко впечатлил поддержкой Украины, тысячи людей вышли на улицу