Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - успешный украинский шеф-повар и победитель проекта "Мастер Шеф". Звезда, как и другие украинские знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе за независимость. Не забывает Клопотенко и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

В этот раз Евгений поделился кадрами из саммита, где представлял украинскую кухню. Проходило мероприятие во Франции.

"На панельной дискуссии я объяснил две вещи. Во-первых: почему между Украиной и ребром мира быть не может, и что там проблема не в пути, а в народе. Во-вторых: почему украинская гастрономия готова к тому, чтобы быть вписанной в мировую повестку дня. В аргументации использовал:

- историю украинской еды

- ее современный уровень: то, что сейчас у нас много достойных и уникальных продуктов и техник, которыми владеют украинские шефы и могут этим делиться с миром

– да, о нас мало что известно, но в этом наша фишка

- украинский чернозем - зе бест", - написал Клопотенко.

А еще Politeka сообщала, что "Мастер Шеф" Клопотенко отправился во Францию с важной миссией

Также Politeka писала, что Клопотенко впечатлил поддержкой Украины, тысячи людей вышли на улицу



