Як пише Politeka.net, Юлія "Зайка" Бельчено була учасницею шоу" Холостяк " з Михайлом Заливако, але головний герой у фіналі вибрав іншу дівчину - Анну Богдан. Незважаючи на невдачу в проекті Юлія стала досить популярною блогеркою в Instagram, де за нею тепер стежать сотні тисяч фанатів. І красуня намагається не засмучувати публіку, постійно радуючи новими публікаціями.

На кадрах можна побачити, як Юлія робить прес у спортзалі. Після цього Бельченко ще поділилася кадрами, як бігає на біговій доріжці.

А до цього Юлія робилася кадром з роздягальні, готуючись до процесу.

"Мозок потренерувала, тепер час для тіла", - написала Юлія.

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