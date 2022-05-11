Як пише Politeka.net, Юлія "Зайка" Бельчено була учасницею шоу" Холостяк " з Михайлом Заливако, але головний герой у фіналі вибрав іншу дівчину - Анну Богдан. Незважаючи на невдачу в проекті Юлія стала досить популярною блогеркою в Instagram, де за нею тепер стежать сотні тисяч фанатів. І красуня намагається не засмучувати публіку, постійно радуючи новими публікаціями.
На кадрах можна побачити, як Юлія робить прес у спортзалі. Після цього Бельченко ще поділилася кадрами, як бігає на біговій доріжці.
А до цього Юлія робилася кадром з роздягальні, готуючись до процесу.
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"Мозок потренерувала, тепер час для тіла", - написала Юлія.
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