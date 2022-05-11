Чемпіон світу з латинських танців Макс Чмерковський, суддя "Танців з зірками", розповів, як ставиться до України та США, де живе.

Як пише Politeka.net, Макс Чмерковський - успішний американський танцюрист з українським корінням. Знаменитість став чемпіоном світу з латинських танців, а також перемагав на американських "Танцях з зірками". Минулого року Макса запросили стати суддею українських "Танців з зірками". Під час ефіру каналу "Україна"Макс розповів, як ставиться до України і США.

"Я ніколи не перестану любити Америку, тому що я виріс у Брукліні, я живу в Лос-Анджелесі. Я сьогодні уявляю ту людину, яка виросла в тому середовищі. Тому це ніколи не зміниться. Але я знаю де моє коріння, я знаю чому я хочу і чекаю того моменту, коли я зможу привезти сюди сина, з яким ми спілкувалися на цю тему", - розповів Макс, маючи на увазі поїздку в Україну.

Також Чмерковський зазначив, що для нього Україна - це як рідна мати, А США - приймальня, яка його виростила і дбала про нього.

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