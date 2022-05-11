Українська прима-балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар розповіла про те, що війна застала їх з чоловіком далеко від дітей.

Як пише Politeka.net, танцівниця поділилася своєю історією в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях". Кухар розповіла, що 17 лютого вона поїхала у відрядження за кордон. 24 лютого вона повинна була полетіти додому. Однак, о 5 ранку її розбудив телефонний дзвінок від няні, яка в цей час залишалася вдома з маленькою донькою балерини. Її старший син в цей час був в іншому місці.

"Коли тебе вночі розбудять і говорять такі речі, ти не можеш повірити: це якийсь страшний сон або що? І вона дуже плакала і говорила, що війна почалася. Я думала, що це були найскладніші дні в нашому житті, як в пеклі, напевно. Коли ти відчуваєш, що нічого не можеш зробити і не розумієш, як допомогти дітям і родичам, і всій Україні. Ось так почалася наша нова історія", - крізь сльози розповіла Кухар.

За словами балерини, її синові Тимуру довелося з її кумом йти пішки через кордон 8 годин, тому що там була величезна черга. Дочку Кухар вивезла з країни няня.

Балерина розповіла, що вони з чоловіком, Олександром Стояновим, зараз живуть «на валізах». За її словами, вони намагаються своєю творчістю донести до жителів інших країн весь жах того, що зараз відбувається в Україні.

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