Як пише Politeka.net, Катя Осадча - успішна українська телеведуча. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі за незалежність від Росії. Відомо, що зараз Осадча знаходиться в Києві і вирішила показати, як виглядає столиця України, поділившись красномовними кадрами в Instagram.

На кадрах Осадча гуляла по Подолу. Як можна помітити, навколо стояло не дуже багато автомобілів і практично не було людей. І тільки одне авто проїхало, поки Катя знімала відео.

"Ніколи не бачила такий Поділ", - зазначила Катя, натякаючи на відсутність людей навколо.

До цього Осадча показала, як сидить за столиком, працює за комп'ютером, будучи на літньому майданчику якогось закладу.

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"А в Києві літо. 29 градусів", - написала Осадча в публікації.

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