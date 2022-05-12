Як пише Politeka.net, Юлія Бельченко - учасниця шоу "Холостяка" з Михайлом Заливако. Дівчина не змогла перемогти у фіналі, адже головний герой вибрав іншу дівчину-Анну Богдан. Зате "Зайка" стала успішною блогеркою і тепер за нею стежать сотні тисяч українців в Instagram. І Юлія намагається не засмучувати аудиторію, постійно ділячись новим контентом. А цього разу Бельченко поділилася кадрами, розповівши, як позбутися крепатури.
"Порада #1. Масаж дуже допомагає", - було написано в сторіс.
"Порада #2. Позайматися знову", - було написано на другому сторіс.
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"Порада #3. Ванну гарячу", - було написано на третьому сторіс.
На наступному сторіс після ванної Юлія здалася в рушник, мабуть, після ванної.
"Стало трохи легше. Спасибі вам, мої рятівники", - сказала і написала красуня в сторіс.
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