Фіналістка "Холостяка" Юлія "Зайка" Бельченко показала, як позбавляється від крепатури, давши кілька слушних порад.

Як пише Politeka.net, Юлія Бельченко - учасниця шоу "Холостяка" з Михайлом Заливако. Дівчина не змогла перемогти у фіналі, адже головний герой вибрав іншу дівчину-Анну Богдан. Зате "Зайка" стала успішною блогеркою і тепер за нею стежать сотні тисяч українців в Instagram. І Юлія намагається не засмучувати аудиторію, постійно ділячись новим контентом. А цього разу Бельченко поділилася кадрами, розповівши, як позбутися крепатури.

"Порада #1. Масаж дуже допомагає", - було написано в сторіс.

"Порада #2. Позайматися знову", - було написано на другому сторіс.

"Порада #3. Ванну гарячу", - було написано на третьому сторіс.

На наступному сторіс після ванної Юлія здалася в рушник, мабуть, після ванної.

"Стало трохи легше. Спасибі вам, мої рятівники", - сказала і написала красуня в сторіс.

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