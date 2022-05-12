Как пишет Politeka.net, Юлия Бельченко - участница шоу "Холостяка" с Михаилом Заливако. Девушка не смогла победить в финале, ведь главный герой выбрал другую девушку - Анну Богдан. Зато "Зайка" стала успешной блогеркой и теперь за ней следят сотни тысяч украинцев в Инстаграм. И Юлия старается не расстраивать аудиторию, постоянно делясь новым контентом. А в этот раз Бельченко поделилась кадрами, рассказав, как избавиться от крепатуры.
"Совет #1. Массаж очень помогает", - было написано в сторис.
"Совет #2. Позаниматься снова", - было написано на втором сторис.
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"Совет #3. Ванную горячую", - было написано на третьем сторис.
На следующем сторис после ванной Юлия показалась в полотенце, видимо, после ванной.
"Стало немного легче. Спасибо вам, мои спасители", - сказала и написала красотка в сторис.
Напомним, Юля "Зайка" из Холостяка показала, как развлекается в купальниках с экс-соперницей
А еще Politeka сообщала, что финалистка "Холостяка" Юлия "Зайка" устроила эффектную тренировку в спортзале
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