Финалистка "Холостяка" Юлия "Зайка" Бельченко показала, как избавляется от крепатуры, дав несколько дельных советов.

Как пишет Politeka.net, Юлия Бельченко - участница шоу "Холостяка" с Михаилом Заливако. Девушка не смогла победить в финале, ведь главный герой выбрал другую девушку - Анну Богдан. Зато "Зайка" стала успешной блогеркой и теперь за ней следят сотни тысяч украинцев в Инстаграм. И Юлия старается не расстраивать аудиторию, постоянно делясь новым контентом. А в этот раз Бельченко поделилась кадрами, рассказав, как избавиться от крепатуры.

"Совет #1. Массаж очень помогает", - было написано в сторис.

"Совет #2. Позаниматься снова", - было написано на втором сторис.

"Совет #3. Ванную горячую", - было написано на третьем сторис.

На следующем сторис после ванной Юлия показалась в полотенце, видимо, после ванной.

"Стало немного легче. Спасибо вам, мои спасители", - сказала и написала красотка в сторис.

Напомним, Юля "Зайка" из Холостяка показала, как развлекается в купальниках с экс-соперницей

А еще Politeka сообщала, что финалистка "Холостяка" Юлия "Зайка" устроила эффектную тренировку в спортзале

Также Politeka писала, что Юля "Зайка" разговорилась о предательстве на "Холостяке"