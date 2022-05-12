Як пише Politeka.net, Анастасія Приходько - відома українська співачка. Зірка брала участь в шоу "Маска", де ховалася під образом"Бабки". Також артистку запрошували судити проект"Співають всі". Не забуває співачка і про соціальні мережі, цього разу поділившись своїм фото у Фейсбук.

На фото Приходько була без макіяжу і з вушками. Зірка дивилася в камеру, зробивши Селфі.

"У мене дві вищі освіти і не Єдиного з них немає в топі. І що робити, я не знаю", - написала Анастасія.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Це все звичайно ...але коли ми на шашлики зберемося?", "Ви сумно виглядаєте. Приїжджаємо до нас в госпіталь, ми Вам піднімемо настрій. Обіцяю, у нас дуже позитивна атмосфера і парк з білочкою і голубами)приїжджаю", "Настя , робіть те , що вмієте найкраще - творіть, співайте . Надихайте своєю творчістю інших людей навколо"

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