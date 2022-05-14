Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва - успішна українська співачка, яка була довгий час в групі "Время и Стекло". Зараз зірка займається сольною кар'єрою, а нещодавно стало відомо, що співачка розійшлася з артистом Володимиром Дантесом, з яким разом була більше 10 років. А 13 травня Надя оголосила про те, що планує записати пісню в дуеті, опублікувавши фото в Instagram.

Після цього Дорофєєва зробила репост у своєму сторіс, запропонувавши фанатам вгадати ім'я артистка, з ким вона заспіває.

"Як думаєте, з ким буде дует?",- написала Дорофєєва.

На наступному сторіс Надя опублікувала припущення фанав. Серед імен називалися Дантес, Макс Барських, Саніна, Артем Пивоваров, Джамала, Позитив і Монатік.

"Десь тут є правильна відповідь", - написала Надя.

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