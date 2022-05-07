Певец Владимир Дантес отреагировал на слухи о романе своей бывшей жены Нади Дорофеевой с их общим другом.

На эту тему исполнитель высказался в программе «Сніданок з 1+1». Как известно, вскоре после начала войны Надя Дорофеева и Владимир Дантес объявили о своем разводе. Они заявили, что дальше им не по пути, однако они сохранят дружеские отношения. Почти сразу в сети пошли слухи о том, что Дорофеева якобы ушла от мужа к ресторатору Михаилу Кацурину.

Впрочем, Дантес заверяет, что причина их с Надей расставания – не в других людях. По его словам, их чувства друг к другу просто угасли.

В то же время, певец признался, что не в курсе нынешней личной жизни Дорофеевой.

«Расставим всем точки над "і". Она не пошла от меня к нему, это точно. Люди любят подтягивать то, что им хочется подтянуть. Если они будут вместе - круто, это тоже выбор», - заявил Дантес.

Он пошутил, что в таком случае «присмотрится» к бывшей жене Кацурина Даше.

Стоит отметить, что Дантес и Дорофеева тесно дружили с Михаилом и Дашей Кацуриными. О своих разводах семейные пары также заявили практически в одно время.

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