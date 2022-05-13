Дівчина нагадала, що провина лежить не тільки на президенті рф, адже це не він гвалтує українок, вбиває дітей і дорослих.

Як повідомляє Politeka.net, дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк гнівно прокоментувала вибачення росіян, які намагаються обілити себе після вторгнення рф в Україну. Своїми думками вона поділилася в Instagram-сторіз.

Христина Горняк звернула увагу на те, що війну в Україні більшість росіян називають "беззаконням", а також пишуть, що "дуже люблять українців, але безсилі зупинити те, що відбувається". Після цього на сторінці з'явилося безліч росіян, які проклинали українців і лаяли тих громадян рф, які намагалися вибачитися перед "нациками".

"Немає у них ніякої справжності і щирості", - вважає вона.

Христина Горняк припустила, що за кордоном може і залишилися росіяни, яким щиро соромно, але навряд чи їх багато. Вона вважає, що якби їм було соромно, то потрібно було не мовчати, а виходити на площі.

Крім того, дівчина нагадала, що провина лежить не тільки на президентові рф, адже це не він гвалтує українок, вбиває дітей і дорослих.

"Не тільки путлер це робить, це вся нація. Це солдати-тварюки, це їхні дружини, які підтримують згвалтування дітей, це їх матері, це їх ведучі. Це вся країна. Ті, хто не згоден вже виїхали, а не прикриваються - "а що ми зробимо", - написала дружина Володимира Остапчука Христина Гірняк.

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