Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина - успішна українська актриса, яка перемогла на "Танцях з зірками", після чого спробувала себе в якості першої "Холостячки". А минулого року Мішина була суддею проекту"Україна має талант". Не забуває Ксенія і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим. Цього разу Мішина вирішила поскаржитися на Instagram, який, як виявилося, видаляє її публікації.

"Ну що, друзі! Ще й година не минула, як вже видалили мій пост про "Азов". Тому, я так розумію, що Instagram не на нашому боці. Ворожі, організації,*****", - сказала Мішина.

Після цього Ксенія показала, як їде в автомобілі і слухає пісню групи "Калуш" - "Стефанія".

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