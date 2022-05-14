Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - успешная украинская актриса, которая победила на "Танцях з зірками", после чего попробовала себя в качестве первой "Холостячки". А в прошлом году Мишина была судьей проекта "Україна має талант". Не забывает Ксения и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. В этот раз Мишина решила пожаловаться на Инстаграм, который, как оказалось, удаляет ее публикации.

"Ну что, друзья! Еще и час не прошел, как уже удалили мой пост об "Азове". Поэтому, я так понимаю, что Инстаграм не на нашей стороне. Вражеские, организации, *****", - сказала Мишина.

После этого Ксения показала, как едет в автомобиле и слушает песню группы "Калуш" - "Стефания".

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