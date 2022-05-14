Як пише Politeka.net, Сергій Бабкін - успішний український артист, який брав участь у шоу "Маска" під образом "Тигра". Зараз артист займається благодійними концертами для підтримки України, які йому допомагає організовувати дружина Сніжана. Вона також як і чоловік веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим, а цього разу вирішила поговорити з українцями.

"Не вистачає ваших сторіс, як ваш будинок? Як старші діти реагують на війну, спасибі", - запитав фанат.

"Будинок наш в Харкові стоїть. Навколо багато будинків зруйновані. За парканом стирчать залишки від ракет. Я дуже вірю,що нам буде куди повертатися. Діти старші ходять тут до школи. Сильно хочуть додому. Кожен день запитують, як ми повертаємося...",- написала Сніжана в публікації.

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