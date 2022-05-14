Как пишет Politeka.net, Сергей Бабкин - успешный украинский артист, который участвовал в шоу "Маска" под образом "Тигра". Сейчас артист занимается благотворительными концертами для поддержки Украины, которые ему помогает организовывать жена Снежана. Она также как и муж ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным, а в этот раз решила поболтать с украинцами.
"Не хватает ваших сторис, как ваш Дом? Как старшие дети реагируют на войну, спасибо", - спросил фанат.
"Дом наш в Харькове стоит. Вокруг многие дома разрушены. За забором торчат остатки от ракет. Я очень верю, что нам будет куда возращаться. Дети старшие ходят сдесь в школу. Сильно хотят домой. Каждый день спрашивают, кокгда мы возращаемся...", - написала Снежана в публикации.
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