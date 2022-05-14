Дружина телеведучого Володимира Остапчука, зірки шоу" Маска", Христина Горняк показала краси Ужгорода і розповіла, хто їй там допомагав.

Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - успішний український телеведучий і зірка шоу "Маска". Знаменитість одружений на красуні Христині з 2020 року. Вона, як і Володимир, веде сторінку в Instagram, де ділиться багатьом цікавим, а цього разу вирішила розповісти, хто їй допомагав, поки вона була в Ужгороді.

"Хочу подякувати своєму товаришу дитинства, який відгукувався на всі мої ідеї щодо допомоги нужденним, в будь-який час дня і ночі. Навіть знайти у відвезти дрова в своїй новій машині!",- написала Христина.

Також зірка зазначила, що люди їй залишали кошти, щоб вона могла відправити гуманітарку.

"Велике спасибі людям, які знали, де я буваю і залишили мені кошти на відправку гуманітарки! Це цінно!",- написала дружина Остапчука.

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