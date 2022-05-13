Як пише Politeka.net, Сергій Бабкін - успішний український артист. Зірка зараз знаходиться в Європі разом з дружиною і дітьми. А сьогодні, 13 травня, Сніжана вирішила влаштувати вечір відповідей в Instagram, запропонувавши задавати питання.

"Як Сергій виїхав? Чоловікам адже не можна", - написав один з фанатів.

"У нас 3 неповнолітніх дітей. За законом батькові 3 неповнолітніх дітей можна виїжджати. Це по-перше", почала Сніжана.

"По-друге. Сергій За останній рік переніс 3 великих операції на очах. Його ледве врятували від сліпоти. Він має багато обмежень з цього приводу. Багато чого не можна. Запевняю вас, Бабкін, який грає концерти в Європі більше принесе користі Україні, ніж сидячи вдома. Спочатку СБ хотів йти в тероборону, але порадившись з лікарями, вирішив, що гітара більше допоможе країні, ніж автомат. Сліпий Бабкін - не наш варіант", - поділилася дружина Бабкіна.

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