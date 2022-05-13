Как пишет Politeka.net, Сергей Бабкин - успешный украинский артист. Звезда сейчас находится в Европе вместе с женой и детьми. А сегодня, 13 мая, Снежана решила устроить вечер ответов в Инстаграм, предложив задавать вопросы.

"Как Сергей выехал? Мужчинам ведь нельзя", - написал один из фанатов.

"У нас 3 несовершеннолетних детей. По закону отцу 3 несовершеннолетних детей можно выезжать. Это во-первых", начала Снежана.

"Во-вторых. Сергей за последний год перенес 3 больших операции на глазах. Его еле спасли от слепоты. Он имеет много ограничений по этому поводу. Многое нельзя. Уверяю вас, Бабкин, который играет концерты в Европе больше принесет пользы Украине, нежели сидя дома. Сначала СБ хотел идти в тероборону, но посоветовавшись с врачами, решил, что гитара больше поможет стране, нежели автомат. Слепой Бабкин - не наш вариант", - поделилась жена Бабкина.

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