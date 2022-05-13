Катерина Кухар з "Танців з зірками" розповіла у себе в блозі про Швецію для українців, які хочуть там перечекати війну.

Як пише Politeka.net, Катерина Кухар - відома українська прима-балерина і суддя "Танців з зірками". Артистка зараз займається виступами в Європі, а зокрема, в Швеції. Кухар вирішила розповісти у своєму блозі, що потрібно знати українцям, які хочуть перечекати війну в цій країні.

"Що слід враховувати, якщо ви плануєте перечекати війну в Швеції?

Досвід узятий зі слів наших співвітчизників.

Прошу звернути увагу на те, що ситуація з часом змінюється, через корекцію від приймаючої держави (щодо проживання, виплат тощо)", - написала Кухар.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Спасибі вам", " Я була на вашому концерті в Карлстад ССС. Це було чудово і незабутньо. Але ось з приводу житла в Стокгольмі звучить як докір до Швеції. У Швеції всього три великих міста і вони ж не гумові. Жителі Швеції самі чекають по 7-10 років у чергах, щоб отримати квартиру у великих містах. А чим погані маленькі містечка на півдні?".

Нагадаємо, війна застала Катерину Кухар далеко від дітей, балерина поділилася болем

А ще Politeka повідомляла, що Кухар з "Танців з зірками" опинилася в компанії королеви, фото

Також Politeka писала, що Кухар з "Танців з зірками" поділилася болем, з яким зіткнулися багато українців



