Як пише Politeka.net, Катерина Кухар - відома українська прима-балерина і суддя "Танців з зірками". Артистка зараз займається виступами в Європі, а зокрема, в Швеції. Кухар вирішила розповісти у своєму блозі, що потрібно знати українцям, які хочуть перечекати війну в цій країні.
"Що слід враховувати, якщо ви плануєте перечекати війну в Швеції?
Досвід узятий зі слів наших співвітчизників.
Прошу звернути увагу на те, що ситуація з часом змінюється, через корекцію від приймаючої держави (щодо проживання, виплат тощо)", - написала Кухар.
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Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Спасибі вам", " Я була на вашому концерті в Карлстад ССС. Це було чудово і незабутньо. Але ось з приводу житла в Стокгольмі звучить як докір до Швеції. У Швеції всього три великих міста і вони ж не гумові. Жителі Швеції самі чекають по 7-10 років у чергах, щоб отримати квартиру у великих містах. А чим погані маленькі містечка на півдні?".
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