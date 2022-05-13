Екатерина Кухар из "Танців з зірками" рассказала у себя в блоге о Швеции для украинцев, которые хотят там переждать войну.

Как пишет Politeka.net, Екатерина Кухар - известная украинская прима-балерина и судья "Танців з зірками". Артистка сейчас занимается выступлениями в Европе, а в частности, в Швеции. Кухар решила рассказать в своем блоге, что нужно знать украинцам, которые хотят переждать войну в этой стране.

"Что следует учитывать, если вы планируете переждать войну в Швеции?

Опыт взят со слов наших находящихся там соотечественников.

Прошу обратить внимание на то, что ситуация со временем меняется, из-за коррекции от принимающего государства (по проживанию, выплатам и т.д.)", - написала Кухар.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Спасибо вам", "Я была на вашем концерте в Карлстад ССС. Это было прекрасно и незабываемо. Но вот по поводу жилья в Стокгольме звучит как упрёк к Швеции. В Швеции всего три больших города и они же не резиновые. Жители Швеции сами ждут по 7-10 лет в очередях, чтобы получить квартиру в съем в больших городах. А чем плохи маленькие городки на юге?".

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