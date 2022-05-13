Як пише Politeka.net, Даша Квіткова - переможниця шоу" Холостяк " з Микитою Добриніним. Через деякий час пара одружилася і Даша встигла народити первістка, якого назвали Левом. Квіткова зізналася, що після пологів важить 59 кг, хоча до них у неї була вага 53 кг, але поки форму повернути не вдалося. А цього разу Даша вирішила розповісти про свій новий колір волосся.

"Спасибі всім хто помітив, що я пофарбувалася, за компліменти. Мені дуже подобається колір, сьогодні ми просто намагалися кайфувати кожну мить з сином", - сказала Даша.

"Пофарбувалася", - показала повідомлення від фанатки зірка.

"Спасибі", - відповіла Даша.

Варто відзначити, що сьогодні 10 місяців з дня народження Лева. Вже зовсім скоро хлопчикові буде рік.

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