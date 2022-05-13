Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - победительница шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Через некоторое время пара женилась и Даша успела родить первенца, которого назвали Львом. Квиткова призналась, что после родов весит 59 кг, хотя до них у нее был вес 53 кг, но пока форму вернуть не удалось. А в этот раз Даша решила рассказать о своем новом цвете волос.

"Спасибо всем кто заметил, что я покрасилась, за комплименты. Мне очень нравится цвет, сегодня мы просто пытались кайфовать каждое мгновение с сыном", - сказала Даша.

"Покрасилась", - показала сообщение от фанатки звезда.

"Спасибо", - ответила Даша.

Стоит отметить, что сегодня 10 месяцев с дня рождения Льва. Уже совсем скоро мальчику будет годик.

Напомним, жена "Холостяка" Добрынина призналась, сколько весит после родов

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