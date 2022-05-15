Популярна українська співачка Настя Каменських потрапила під шквал критики після прем'єри своєї нової патріотичної пісні.

На наступний день після публікації кліпа на англомовну пісню "Keep fighting my Ukraine" NK розмістила на своїй сторінці в Instagram кадр, на якому вона позує, загорнувшись в жовто-блакитний прапор та склавши руки в молитовному жесті.

"Продовжуй боротися. Моя Україна❤️", — написала Каменських під фото.

На жаль для артистки, коментатори виявилися негативно налаштованими до її нового творіння. Українці звинуватили Каменських в награності та фальшивості:

"то файно так закликати ..з іспанських курортів!";

"Захисниця😂 😂 😂 😂 йди стегнами труси в Лас Вегасі";

"Чесно сказати її піариста патріотично награна пика набридла-поберушка! ...була кращої думки про неї";

"Наскрізь фальшиве постановочне";

"Така ти, Настюша, фальшива....емоції взагалі не щирі... видавлюєш з себе.....розчарована в тобі,як в людині".

Відзначимо, слова та музику до Keep fighting my Ukraine Каменських написала разом зі своїм чоловіком Потапом. У чорному-білому кліпі NK зі сльозами на очах співає про війну і боротьбу своєї батьківщини. У відео також увійшли фрагменти з українцями, які постраждали через вторгнення Росії.

Нагадаємо, Настя Каменських не стримала емоцій, розповідаючи про свої стосунки з мамою.

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