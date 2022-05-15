На наступний день після публікації кліпа на англомовну пісню "Keep fighting my Ukraine" NK розмістила на своїй сторінці в Instagram кадр, на якому вона позує, загорнувшись в жовто-блакитний прапор та склавши руки в молитовному жесті.
"Продовжуй боротися. Моя Україна❤️", — написала Каменських під фото.
На жаль для артистки, коментатори виявилися негативно налаштованими до її нового творіння. Українці звинуватили Каменських в награності та фальшивості:
"то файно так закликати ..з іспанських курортів!";
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"Захисниця😂 😂 😂 😂 йди стегнами труси в Лас Вегасі";
"Чесно сказати її піариста патріотично награна пика набридла-поберушка! ...була кращої думки про неї";
"Наскрізь фальшиве постановочне";
"Така ти, Настюша, фальшива....емоції взагалі не щирі... видавлюєш з себе.....розчарована в тобі,як в людині".
Відзначимо, слова та музику до Keep fighting my Ukraine Каменських написала разом зі своїм чоловіком Потапом. У чорному-білому кліпі NK зі сльозами на очах співає про війну і боротьбу своєї батьківщини. У відео також увійшли фрагменти з українцями, які постраждали через вторгнення Росії.
Нагадаємо, Настя Каменських не стримала емоцій, розповідаючи про свої стосунки з мамою.
Як повідомляла Politeka, Каменських зірвалася після концерту і в сльозах заговорила про своє життя.
Також Politeka писала, що 35-річна Каменських розповіла, який подарунок хоче отримати на день народження.