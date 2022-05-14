Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська - французький шеф-кухар і суддя проекту "Майстер Шеф". Знаменитість зараз активно займається написанням спільної книги з Володимиром Ярославським, яка буде про українську кухню. Не забуває Ольга і про Instagram, де постійно ділиться з фанатами кадрами зі своєї роботи та особистого життя. А на нових сторіс зірка поділилася кадрами, в яких показала, як вирішила змінити імідж.
"Відчуваю ніби це незаконно. Але в Парижі друг маестро для блондинок, побачивши мене сказав: "Оля-треба. Якщо маєте можливість - зробіть це для себе", - написала Мартиновська.
На кадрах Оля була з нанесеною фарбою на голові.
На наступному сторі Мартиновська хвалилася результатом фарбування.
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"Можна трошки поділитися з вами?",- написала Оля, вражаючи виглядом.
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