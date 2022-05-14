Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" показала, на какой эксперимент с внешностью пошла в Париже, поделившись результатом.

Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - французский шеф-повар и судья проекта "Мастер Шеф". Знаменитость сейчас активно занимается написанием совместной книги с Владимиром Ярославским, которая будет об украинской кухне. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где постоянно делится с фанатами кадрами со своей работы и личной жизни. А на новых сторис звезда поделилась кадрами, в которых показала, как решила сменить имидж.

"Чувствую вроде это незаконно. Но в Париже друг маэстро для блондинок, увидев меня сказал: "Оля - Надо. Если имеете возможность - сделайте это для себя", - написала Мартыновская.

На кадрах Оля была с нанесенной краской на голове.

На следующем стори Мартыновская хвасталась результатом покраски.

"Можно немножко поделиться с вами?", - написала Оля, впечатляя видом.

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