Ектор Хіменес-Браво з " Майстер Шеф "показав, як захисники Маріуполя на" Азовсталі " їдять суп, використовуючи його приправи.

Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво - успішний ресторатор і головний суддя"Майстер Шеф". Зараз Ектор максимально допомагає Україні, інформаційно підсвічуючи ті жахи, які творить Росія на українській землі. Колега по суддівському кріслу Ольга Мартиновська вирішила поділиться внутрішнім листуванням, показавши, яке відео Хіменес-Браво поділився з нею.

"Дивись, що мені сьогодні прислали бійці Азовсталі

Я так плачу... я хочу бігти туди і рятувати їх сам

Я знаю

Я відчуваю себе таким безсилим", - писав Ектор в чаті.

"Тим часом у нашому суддейському Майстер Шеф чаті хлопці з Азовсталі надіслали Ектору відео, де куштують суп з його спеціями", - написала Ольга.

Сам Ектор також публікував дане відео у себе на сторінці.

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