Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как защитники Мариуполя на "Азовстали" едят суп, используя его приправы.

Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - успешный ресторатор и главный судья "Мастер Шеф". Сейчас Эктор максимально помогает Украине, информационно подсвечивая те ужасы, которые творит россия на украинской земле. Коллега по судейскому креслу Ольга Мартыновская решила поделится внутренней перепиской, показав, какое видео Хименес-Браво поделился с ней.

"Смотри, что мне сегодня прислали бойцы азовстали

Я так плачу... я хочу бежать туда и спасать их сам

Я знаю

Я чувствую себя таким бессильным", - писал Эктор в чате.

"Тем временем в нашем суддейском Мастер Шеф чате парни с Азовстали прислали Эктору видео, где пробуют суп с его специями", - написала Ольга.

Сам Эктор также публиковал данное видео у себя на страничке.

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