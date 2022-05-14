Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - успішний український телеведучий, який у 2020 році одружився з красунею Христиною. Нова дружина знаменитості відразу стала досить популярною блогеркою і тепер за нею стежать десятки тисяч українців. І красуня намагається не засмучувати публіку, постійно ділячись цікавим контентом. А цього разу Христина поділилася кадрами, як проводить з чоловіком вечір суботи.

На кадрах можна побачити сімейну пару, яка сидить за столиком.



"20:11. Домашній вечір: я пишу деталі про посилках, Вова щось за своїми програмами, ось такі тепер вечора...",- написала Христина.

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