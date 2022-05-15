Актор «Кварталу 95» Євген Кошовий відвідав Харків та виступив у метро. Фотозвіт з поїздки артист розмістив на своїй сторінці в Instagram. Компанію Кошовому в Харкові склали його колеги по "Квартал 95" Олександр Пікалов, Валерій Жидков, Юрій Великий, співаки Віталій Возловський та Pianoбой.

"Харківзалізобетон — саме такий шеврон подарували хлопці, коли проводжали нас додому. Люди 77 днів в метро не виходячи на вулицю (не всі, але більшість). Ви неймовірні, мужні і сильні😎 Тому що УКРАЇНЦІ💪 дякуємо за гостинність і віру в перемогу. СЛАВА УКРАЇНІ", — написав Кошовий.

Українці в коментарях жахнулися змінам у зовнішності зірки:

"Щось Женя дуже поправився)";

"Досить жерти....";

"Ось це харі пороз'їдали на державних харчах!";

"Це наші хлопці, наші захисники мають роздавати автографи, а не Пікалов, наїв добру коробку на державні грн, от би пішов на підтримку оборони країни";

"Жека скоро попливе";

"Змінилися всі до невпізнання! Від колишніх хлопців нічого не залишилося...";

"Ох і від'їв, Жека, ти собі ха...";

"Схаменіться! Скільки можна жерти під час війни! Ви на свиней вже схожі!";

"Кошовий, а що ж тебе так рознесло?Брак їжі напевно?!";

"А чого не фронті? Пики наїли .... Вас дуже чекають у воєнкоматі".

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" після повернення в Київ звернулася до українців: "Було дуже страшно".

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