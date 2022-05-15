Актор «Кварталу 95» Євген Кошовий відвідав Харків та виступив у метро. Фотозвіт з поїздки артист розмістив на своїй сторінці в Instagram. Компанію Кошовому в Харкові склали його колеги по "Квартал 95" Олександр Пікалов, Валерій Жидков, Юрій Великий, співаки Віталій Возловський та Pianoбой.
"Харківзалізобетон — саме такий шеврон подарували хлопці, коли проводжали нас додому. Люди 77 днів в метро не виходячи на вулицю (не всі, але більшість). Ви неймовірні, мужні і сильні😎 Тому що УКРАЇНЦІ💪 дякуємо за гостинність і віру в перемогу. СЛАВА УКРАЇНІ", — написав Кошовий.
Українці в коментарях жахнулися змінам у зовнішності зірки:
"Щось Женя дуже поправився)";
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"Досить жерти....";
"Ось це харі пороз'їдали на державних харчах!";
"Це наші хлопці, наші захисники мають роздавати автографи, а не Пікалов, наїв добру коробку на державні грн, от би пішов на підтримку оборони країни";
"Жека скоро попливе";
"Змінилися всі до невпізнання! Від колишніх хлопців нічого не залишилося...";
"Ох і від'їв, Жека, ти собі ха...";
"Схаменіться! Скільки можна жерти під час війни! Ви на свиней вже схожі!";
"Кошовий, а що ж тебе так рознесло?Брак їжі напевно?!";
"А чого не фронті? Пики наїли .... Вас дуже чекають у воєнкоматі".
Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" після повернення в Київ звернулася до українців: "Було дуже страшно".
Як повідомляла Politeka, зірка "Жіночого кварталу" пожартувала над дружиною Шарія, записавши від її імені звернення.
Також Politeka писала, що Степан Казанін з "Квартал 95" звернувся до друзів і однокласників з Росії.