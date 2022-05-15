Як пише Politeka.net, Даша Квіткова - переможниця шоу" Холостяк " з Микитою Добриніним (одного з сезонів). Пара стала першою, хто залишився разом після проекту, зіграв весілля і навіть завів дитину. Кілька тижнів тому Квіткова з Добриніним вимушено виїхали з Києва через часті обстріли.

А сьогодні Даша заявила про довгоочікуване повернення, вони досить давно не були у себе вдома після початку вторгнення окупантів на наші землі. І лише коли в столиці стало спокійніше, вони прийняли рішення знову повернутися.

"Всім привіт! Ми їдемо додому нарешті. Це дуже дивні відчуття, адже тільки вчора ми прийняли рішення-їхати додому. Ось вчора збирали речі, сьогодні. І виїжджаємо з самого ранку.

Ми дуже скучили по дому, у мене аж сльози на очах. І я не уявляю, як зараз ми заходимо, в наш будинок. Що ми там бачимо там, адже коли ми бігли - це був капець. Вдома не були з 24-го лютого» - поділилася Даша.

Раніше Квіткова зізналася, що після пологів важить 59 кг, хоча до них у неї була вага 53 кг, але поки форму повернути не вдалося. А цього разу Даша вирішила розповісти про свій новий колір волосся.

"Спасибі всім хто помітив, що я пофарбувалася, за компліменти. Мені дуже подобається колір, сьогодні ми просто намагалися кайфувати кожну мить з сином", - сказала Даша.

Ми писали, дружина "Холостяка" Добриніна зізналася, скільки важить після пологів

А ще Politeka повідомляла, що Квіткова іронічно висміяла безглуздий вигляд Ембер Херд на суді з Деппом

Також Politeka писала, що Квіткова вразила фотосесією з "холостяком" Добриніним і сином посеред вулиці