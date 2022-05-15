Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - победительница шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным (одного из сезонов). Пара стала первой, кто остался вместе после проекта, сыграл свадьбу и даже завел ребенка. Несколько недель назад Квиткова с Добрыниным вынуждено выехали из Киева из-за частых обстрелов.

А сегодня Даша заявила о долгожданном возвращении, они довольно давно не были у себя дома после начала вторжения оккупантов на наши земли. И лишь когда в столице стало спокойнее, они приняли решение вновь вернуться.

«Всем привет! Мы едем домой наконец-то. Это очень странные ощущения, ведь только вчера мы приняли решение – ехать домой. Вот вчера собирали вещи, сегодня. И выезжаем с самого утра.

Мы очень соскучились по дому, у меня аж слезы на глазах. И я не представляю, как сейчас мы заходим, в наш дом. Что мы там видим там, ведь когда мы бежали – это был капец. Дома не были с 24-го февраля» - поделилась Даша.

Ранее Квиткова призналась, что после родов весит 59 кг, хотя до них у нее был вес 53 кг, но пока форму вернуть не удалось. А в этот раз Даша решила рассказать о своем новом цвете волос.

"Спасибо всем кто заметил, что я покрасилась, за комплименты. Мне очень нравится цвет, сегодня мы просто пытались кайфовать каждое мгновение с сыном", - сказала Даша.

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