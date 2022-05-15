Як пише Politeka.net, Злата Огневич є популярною співачкою, яка встигла багатьом запам'ятатися також після участі в другому сезоні "Холостячки". І хоча відносини з обранцем у неї не склалися, вона продовжує говорити про своє життя і розповідати про те, як тепер складається її життя.

Як відомо, вчора вночі на Євробаченні перемогла наша країна. За результатами голосування журі Україна розташувалася на четвертому місці, але глядачі дали Україні рекордні 439 бали, завдяки чому Kalush здобули перемогу в конкурсі.

"Ох, що ж таке відбувається? Я просто не можу заснути! Не можу заснути другу добу поспіль, вчора-через концерт нашого, а сьогодні – через перемогу України на Євробаченні. А-а-а, мене розривають емоції прямо, це чарівно» - радісно зізналася Огневич і підмітила, що приводи не спати через такі події дійсно того варті.

Також артистка брала участь на" Євробаченні " від України в 2013 році, де посіла третє місце серед усіх країн у фіналі. Зірка вирішила розповісти в Instagram, як проходило голосування, показавши свій виступ.

"У 2013 році я завоювала 3 місце для України. Всі європейські країни поставили нам найвищі оцінки і тільки одна країна поставила один бал... Це була Росія. Це було очікувано, їх завжди бісить наш успіх. Вболівайте за Україну, Україна переможе", - написала Огневич.

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