Как пишет Politeka.net, Злата Огневич является популярной певицей, которая успела многим запомниться также после участия во втором сезоне "Холостячки". И хотя отношения с избранником у нее не сложились, она продолжает говорить о своей жизни и рассказывать о том, как теперь складывается ее жизнь.

Как известно, вчера ночью на Евровидении победила наша страна. По результатам голосования жюри Украина расположилась на четвертом месте, но зрители дали Украине рекордные 439 балла, благодаря чему Kalush одержали победу в конкурсе.

«Ох, что же такое происходит? Я просто не могу уснуть! Не могу уснуть вторые сутки подряд, вчера – из-за концерта нашего, а сегодня – из-за победы Украины на Евровидении. А-а-а, меня разрывают эмоции прямо, это волшебно» - радостно призналась Огневич и подметила, что поводы не спать из-за таких событий действительно того стоят.

Также артистка участвовала на "Евровидении" от Украины в 2013 году, где заняла третье место среди всех стран в финале. Звезда решила рассказать в Инстаграм, как проходило голосование, показав свое выступление.

"В 2013 году я завоевала 3 место для Украины. Все европейские страны поставили нам самые высокие оценки и только одна страна поставила один балл... Это была россия. Это было ожидаемо, их всегда бесит наш успех. Болейте за Украину, Украина победит", - написала Огневич.

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