Як пише Politeka.net, Юрій Горбунов - успішний український телеведучий і чоловік Каті Осадчої. Зірка з самого початку війни підтримує Україну і постійно висвітлює все, що відбувається в соціальних мережах. А цього разу знаменитість вирішив розповісти, де може проходити "Євробачення", яке наступного року буде знову приймати Україна. Свої ідеї Юрій опублікував в сторіс Instagram.
"Рашисти бісяться через нашу перемогу на "Євробаченні", але вони ще не знають, що в наступному році буде проходити не тільки в Києві, але і в Маріуполі, Чернігові, Харкові і обов'язково в Ялті, в українській Ялті, Слава Україні", - сказав Юрій.
На кадрах Горбунов був у джинсівці і бейсболці. Зірка гуляв по вулиці, знімаючи себе на телефон.
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Варто відзначити, що цього року на "Євробаченні" перемогла українська група Kalush. Артисти виступили з композицією "Стефанія", яка була присвячена мамі фронтмена колективу.
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